الكنيست يصادق على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل

صادقت اللجنة المشتركة في الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 30/1/2023، بالقراءة الأولى على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإنه سيتم عرض مشروع القانون بعد الظهر أمام الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.

وأصدرت حكومة الاحتلال مؤخراً جملة قرارات تعسفية بحق الفلسطينيين شملت سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل.

جدير بالذكر، أن الاحتلال، صادق قبل نحو أسبوعين بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي يأتي تقديمه للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الإسرائيلي السابق درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون الإسرائيلية، والتي استمرت 40 عاما.