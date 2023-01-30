 الاحتلال يُجدد أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أمر الاعتقال الإداري للمعتقل عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة برام الله بالضفة المحتلة، المصاب بسرطان في القولون، لمدة 6 شهور جديدة، رغم تدهور وضعه الصحيّ الصعب.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ سلطات الاحتلال، كانت قد أعادت اعتقال معطان إداريًا في شهر تموز 2022، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وذلك بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه بعد أن أمضى 6 شهور رهن الاعتقال الإداريّ، وخلال تلك الفترة لم يتلق العلاج اللازم، وحتى بعد الإفراج عنه لم تتح له هذه الفترة القصيرة من متابعة علاجه كما قرر له الأطباء، كما أنّه كان بحاجة للسفر لمتابعة علاجه، إلا أنّ الاحتلال حرمه مجددًا من فرصة سفره للعلاج.

وبين نادي الأسير أنّ المعتقل معطان يعاني مؤخراً من التهاب العصب الوركي، وهبوط مستمر في الوزن، ووهن عام في الجسد، وتواصل إدارة السّجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له، فمنذ اعتقاله نُقل للمستشفى مرتين لإجراء صورة طبقية ومنظار، وبعد شهر من إجراء الصورة، أكّد له الطبيب وهو طبيب عام وغير مختص، أن لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيعتها.

يذكر أن معطان أسير سابق أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.