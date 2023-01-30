عسكري "إسرائيلي": عملية أريحا كانت ستنتهي بطريقة تذهل المنطقة بأكملها

كشف مسؤول عسكري "إسرائيلي" لموقع والا اليوم الاثنين 30/1/2023 أن عملية أريحا كانت من الممكن أن تنتهي بطريقة تذهل المنطقة بأكملها، لولا تعطل سلاح المنفذ.

وكانت عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، حيث وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح، ثم لاذ بالفرار من المكان، ولا تزال قوات الاحتلال تلاحقه.

وأفاد مصادر محلية أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثالث على التوالي، فرض حصار على مدينة أريحا ، وتتواجد قواته بكثافة على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق "الالتفافية" في محيط أريحا.

وبينت المصادر أن عمليات تفتيش تجري للمركبات الخارجة من المدينة وتدقق في بطاقات ركابها، في الوقت الذي تحلق فيه طائرة مسيّرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مساء الأحد، شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.