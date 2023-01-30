تفاصيل المنخفض الجوي غداً.. عواصف رعدية وأجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة

كشفت العديد من مواقع الأرصاد الجوية ان منخفضاً جوياً يضرب الاراضي الفلسطينية غدا الثلاثاء 31/1/ 2023 ، بعد جفاف كبير منذ أكثر من اسبوعين وارتفاع درجات الحرارة ودعوات من عدد من المختصين بإقامة صلاة الاستسقاء .

وقالت دائرة الارصاد الجوية ان المنخفض سيضرب الاراضي الفلسطينية غدا ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وبينت الأرصاد الجوية ان المنخفض سيستمر حتى الاربعاء حيث سيكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية نهارا وتشتد في ساعات المساء لتصل الى المناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي مع بقاء الجو بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة بين الحين و الاخر خاصة على المناطق الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء ويتوقع استقرار الاجواء خلال ساعات الليل والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .