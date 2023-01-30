الاحتلال يحرض ضد وزير الأوقاف

كشفت قناة كان العبرية اليوم الاثنين 30/1/2023 عن طالب وزراء حكومة نتنياهو باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، بتهمة التحريض على قتل اليهود.

وبينت القناة أنه وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس ، طالب عدد من وزراء الائتلاف بشكل غير عادي بالقبض على وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني على خلفية التحريض على قتل اليهود" ، وفقا للقناة.

وأوضح الوزراء أن الوزير بكري يوزع كل خميس على خطباء المساجد الخطبة التي يتلونها يوم الجمعة، والتي تضمنت الأخيرة منها مواد تحريضية، وفقا لمزاعم الاحتلال .

ووعد نتنياهو في نهاية الاجتماع بمعالجة القضية، لكنه لم يحدد ما ينوي فعله.

وتشهد الضفة والقدس المحتلة حالة من الغليان بعد اغتيال مقاومين في جنين ، ليأتي الرد بيد الشهيد خيري علقم ويقتل 9 مستوطنين بعملية إطلاق ناب بطولية في القدس .