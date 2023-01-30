استشهاد شاب من الخليل متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأثنين 30/1/2023 عن استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة (٢٦ عامًا) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل.

وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب نسيم أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، ووصفت حالته الصحية بالخطيرة.

ويشار الى ان عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام لـ35 شهيداً ، بينهم 20 مواطناً من جنين .