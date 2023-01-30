بالفيديو الاحتلال يحاصر منزلاً في جبل المكبر تمهيداً لهدمه ويهدم منشأة تجارية وسوراً لأحد المنازل في سلوان بالقدس

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الاثنين 30/1/2023 ، حي الجعابيص ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة .

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة حاصرت منزل المقدسي أكرم بشير في حي الجعابيص ببلدة جبل المكبر تمهيداً لهدمه .

ومن جهة أخرى، أفاد مراسلنا أن آليات الاحتلال تهدم في هذه الأثناء سوراً تعود ملكيته للمقدسي كريم أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومنشأة تجارية في جبل المكبر تعود للمواطن أكرم شقيرات.

بدأت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" أمس الأحد 29/1/2023 تنفيذ أوامر ما يسمى بوزير الأمن القومي بن غفير بهدم 14 منزلاً شرق القدس المحتلة .

وقال بن غفير : "بدأنا بهدم المنازل الغير مرخصة في شرقي القدس ، موضحاً ان هذا الأمر سيستغرق عدة أسابيع" .

ويشار إلى أن قوات الاحتلال قررت هدم كافة منازل الغير مرخصة في الضفة والقدس بحجة عدم الترخيص .