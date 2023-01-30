وزير الخارجية الإيراني يُهاتف القائد النخالة ويُعلن عن دعم جهاد الفلسطينيين بالضفة والقدس

هاتف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين 30 يناير 2023، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة.

وعبّر السيد عبد اللهيان، خلال اتصاله بالأمين العام القائد زياد النخالة، عن دعم وتأييد الجمهورية الإسلامية، لجهاد وبطولات الشعب الفلسطيني، وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشاد عبد اللهيان، بشجاعة مجاهدي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والقوات الصهيونية.

من جهته جدد القائد زياد النخالة، شكر الشعب الفلسطيني للشعب الإيراني ودعمه وتأييده المستمر للمقاومة في وجه العدوان والاحتلال الصهيوني.

وأعرب القائد النخالة عن شجبه للمؤامرات الأمريكية والصهيونية ضد الشعب الإيراني المسلم.

وأشاد الأمين العام، بالتفاف الشعب الإيراني حول قيادته في إفشال كل المشاريع التي تستهدف الجمهورية الإسلامية ، وخاصة العدوان الأخير الذي استهدف بعض المنشآت الصناعية الإيرانية في أصفهان.