سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 30-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويجدد فريق فلسطين اليوم الاخباري تفاصيل أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم حيث يبحث الملايين من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن الأسعار الجديدة ، في وقت يسجل فيه سعر الدولار ارتفاعا امام الجنيه ما احدث ارباكا عند التجار والمواطنين فيما اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية للبلاد وعن التفاصيل فقد جاءت التالي :

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-1-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين ، وصل عيار 24 عند مستوى بيع 2,000 و شراء 2,011 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين ، وصل عيار 22عند مستوى بيع 1,833 وشراء 1,844 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وصل عيار 21 عند مستوى بيع 1,750 وشراء 1,760 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وصل عيار 18 عند مستوى بيع 1,500 وشراء 1,509 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وصل عيار 14 عند مستوى بيع 1,167 شراء 1,173 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وصل عيار 12 عند مستوى بيع 1,000 شراء 1,006 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,000 شراء 2,011

عيار 22 بيع 1,833 شراء 1,844

عيار 21 بيع 1,750 شراء 1,760

عيار 18 بيع 1,500 شراء 1,509

عيار 14 بيع 1,167 شراء 1,173

عيار 12 بيع 1,000 شراء 1,006

الاونصة بيع 62,200 شراء 62,555

الجنيه الذهب بيع 14,000 شراء 14,080

الكيلو بيع 2,000,000 شراء 2,011,429

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,854 جنيه $62.01

سعر الذهب عيار 22 1,699 جنيه $56.84

اسعار الذهب عيار 21 1,622 جنيه $54.26

اسعار الذهب عيار 18 1,390 جنيه $46.51

سعر الذهب عيار 14 1,081 جنيه $36.17

سعر الذهب عيار 12 926.89 جنيه $31.00

سعر الذهب عيار 9 695.17 جنيه $23.25

اسعار أوقية الذهب 57,653 جنيه $1,929

اسعار جنيه الذهب 12,977 جنيه $434.08

اسعار كيلو الذهب 1,853,784 جنيه $62,010

سعر الذهب في مصر بكم النهارده

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 يناير 1,853 1,621 1,390 1,081 926.34

27 يناير 1,853 1,622 1,390 1,081 926.67

26 يناير 1,856 1,624 1,392 1,083 928.01

25 يناير 1,871 1,637 1,403 1,091 935.56

24 يناير 1,860 1,627 1,395 1,085 929.85

23 يناير 1,855 1,623 1,391 1,082 927.55

22 يناير 1,847 1,617 1,386 1,078 923.75

21 يناير 1,845 1,615 1,384 1,076 922.69

20 يناير 1,850 1,619 1,388 1,079 925.17

19 يناير 1,856 1,624 1,392 1,083 927.93

وإلى هذا الحد ، وصلنا إلى ختام مقالاتنا التي عنونا فيها سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 30-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .