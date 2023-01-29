بالصور مستوطنون يحطمون زجاج منزل ويخطون شعارات عنصرية في ترمسعيا برام الله

حطّم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد، زجاج منزل في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية عليه.

وأفاد رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، أن عشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا البلدة، وحطموا زجاج منزل بالحجارة، يعود للمواطن أحمد كايد أبو عواد، وخطوا شعارات عنصرية عليه.

جدير ذكره أن مستوطنين أحرقوا الليلة الماضية، منزلاً ومركبة في بلدة ترمسعيا.

وكثف المستوطنون من اعتداءاتهم بحق المواطنين في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية، خاصة بعد عملية القدس قرب مستوطنة النبي يعقوب والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين.



