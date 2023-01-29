مسيرة استفزازية للمستوطنين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

نظم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، مسيرة استفزازية اقتحموا خلالها حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أنه أغلقت قوات الاحتلال مداخل حي وادي حلوة، لتأمين مسيرة المستوطنين هناك، ومنعت دخول المواطنين إلى الحي، فيما سمحت للمستوطنين المتطرفين رفع الأعلام "الإسرائيلية" وترديد الشعارات العنصرية.

في ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وداهمت عدة منازل في حي بطن الهوى، وسلمت عشرات الشبان بلاغات لمراجعة المخابرات الصهيونية.

ويُشار إلى أنه أصيب شاب بجراح خطيرة، مساء اليوم الأحد 29-1-2023، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في العديد من أحياء مدينة القدس المحتلة مثل بيت حانينا وجبل المكبر وسلوان وغيرها من الأحياء.