رابط التسجيل للحج 2023 في قطاع غزة

رابط التسجيل للحج في قطاع غزة 2023 - 1444 ، وبدأ الالاف من المواطنين في القطاع بالبحث الالكتروني عبر موقع جوجل الشهير من أجل الوصول إلى الرابط الرسمي الذي يتم عبر موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل التي تتحدث عن رابط تسجيل أسماء الحجاج لهذا العام في غزة وبالإضافة إلى ذلك قمنا في وضع الشروط اللازمة توفرها في كل متقدم وقبل أن نشرح لكم التفاصيل نود أن نشير إلى أننا قمنا في نشر هذه المقالة على معظم حسابتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة .

رابط التسجيل للحج في غزة 2023 - 1444

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم رابط التسجيل للحج في غزة 2023 وهو الضغط هنـــــــــــا ، والضفة هنــــــا وبمجرد الضغط عليه ينقلكم بصورة مباشرة إلى الموقع ومنه تتم عملية التسجيل بكل اريحية تامة .

شروط التسجيل للحج في غزة 2023

وأعلن مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة، عادل صوالحه اليوم ، عن بدء التسجيل للحج في قطاع غزة للعام 2023 اليوم الأحد 29/1/2023 ، حيث إن التسجيل سيكون من خلال الشركات المراد السفر من خلالها .

وقال صالحة خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن شروط التسجيل أن يكون المسجل حاملاً للهوية الفلسطينية ذات الرقم الوطني وليس الهوية التعريفية ، بالإضافة إلى أن يكون المسجل لم يسبق له الحج ، وأن يكون حاصلاً على جواز سفر .

وبين صالحه أن 525 حاجاً من المتبقين من القرعة الأخيرة ولم يتمكنوا الحج العام الماضي بسب شروط كورونا ، بمنع كبار السن فوق 65 عاماً خشية على حياتهم ، معتبراً أن هؤلاء الحجاج لن يخضعوا للقرعة المتوقع إجراءها ، موضحاً أن العدد المتوقع حجهم العام الحالي 2508 حجاج من قطاع غزة بعد إجراء قرعة للمسجلين.

تكلفة الحج لحجاج غزة

وأوضح صالحة أنه يشترط على الحجاج المسجلين دفع 1500 دينار أردني لتثبيت الحجز ويتم دفعها في البنوك .

ورفض صالحة الحديث عن السعر النهائي للحج ، حيث قال " يصعب التنبؤ بتكاليف الحج وخاصة أنه لم يتم بعد الاتفاق بشأن حجز السكن والمواصلات ، مبيناً أن سعر الحج العام الماضي بلغ 3400 دينار .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول رابط التسجيل للحج في قطاع غزة 2023 - 1444 نتمنى ان تكونوا قد اطلعكم على كافة التفاصيل بخصوص أداء مناسك الحج .