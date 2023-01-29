صور- الكشف عن سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز وموعد الدفن ويكيبيديا

ما سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز وموعد الدفن ويكيبيديا ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة على الفور بدأ أن رأينا اهتمام من قبل الالاف المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجها في التعرف على طبيعة المرض الذي أدى لوفاة هذا الأمير ، كما أن وشخصيات سعودية وعربية بدأوا في تقديم التعازي من الاسرة الحاكمة وأيضا نشطاء عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سائلين المولى عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته .

سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وعن الإجابة عن تفاصيل سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز فقد توفى اليوم في أحدى المشافي في العاصمة الرياض نتيجة تدهور صحته ، حيث تعرض في الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية ألزمته سرير المرض لأسابيع .

ونشير إلى أن بعض من المواطنين السعوديين يبحثون عن موعد جنازة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز حيث ستجدونه في السطور الآتية :

موعد دفن الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وعبر بيان رسمي ، أعلن الديوان الملكي السعودي ، مساء اليوم عن موعد دفن الأمير حيث سيصلى عليه غدًا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض ، ومن المتوقع ان يحضر مراسم جنازته ملوك وشخصيات سعودية وعربية رفيعة .

الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز ويكيبيديا

وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

نايف بن ممدوح علق : إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته ".

حساب تاريخ آل سعود علق: "إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل الى رحمه الله تعالى الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة لذويه، ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ".

لاحول ولاقوة الا بالله



أنتقل إلى رحمة الله عمي الأمير عبدالاله بن سعود ابن عبدالعزيز رحمه الله و أسكنه فسيح جناته و أسأل الله أن يلهمنا و ذريته و ذويه الصبر والسلوان ..



وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/KPIYXu4vqB — مساعد بن نايف (@mnfsaud) January 29, 2023

حساب دهش الدهش علق: "اتقدم بالعزاء للأسرة المالكة واخص ابناء الملك سعود بن عبدالعزيز في وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز والتعزية موصولة لأشقائه الأمراء: الأمير منصور والأمير تركي والأمير الوليد كما نقدم خالص العزاء لسمو سيدي #امير_القصيم حفظه الله ونسأل الله ان يسكنه الجنة ولجميع المسلمين ".

صالح الزيد علق : " غفر الله له ورحمه واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأحر التعازي لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ".