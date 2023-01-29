بالفيديو اصابات بالاختناق بمواجهات عنيفة مع الاحتلال في جبل المكبر وإصابة جندي "إسرائيلي" بسلوان بالقدس

أصيب العشرات بالاختناق، مساء اليوم الأحد 29-1-2023، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة، فيما أصيب جندي صهيوني بحجر خلال مواجهات بسلوان.

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس حيث أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.

وأشارت المصادر المقدسية، إلى أنه وقع اشتباك مسلح بين مقاومين قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر، أنه قامت قوات الاحتلال باعتقال مصاباً بالرصاص الحي من بلدة جبل المكبر بالقدس وأحالته للتحقيق.

وزعمت شرطة الاحتلال عدم وجود إصابات خلال المواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس الليلة..

وقامت قوات الاحتلال المتواجدة في جبل المكبر بعرقلة وصول طواقم الإسعاف للمنطقة لإخلاء المصابين نتيجة المواجهات.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر محلية، بإصابة جندي بالحجارة عقب اندلاع مواجهات في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضحت المصادر، أنه في أعقاب ذلك شوهدت مروحية تابعة للاحتلال تحلق في سماء بلدة بيت حنينا بالقدس.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر لقمع مسيرة انطلقت لدعم عائلة مطر التي هدمت جرافات الاحتلال منزلها ظهر اليوم.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة شرسة على عدد من أحياء القدس منذ يومين في أعقاب عمليتي القدس واسفرتا عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة حوالي 12 آخرين عدد منهم بجراح خطيرة جداً.