لدعوته لقتل الفلسطينيين.. "تويتر" تحظر حساب عضو الكنيست المتطرف كوهين

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أنه حظرت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لعضو الكنيست الصهيوني اليميني المتطرف من حزب "عوتسما يهوديت"، ألموج كوهين، بسبب دعوته لقتل الفلسطينيين.

وقالت القناة 12 العبرية: "تم اليوم تعليق حساب كوهين بعد تغريدة أعلن فيها دعمه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وحثهم على "الاستمرار في قتلهم".

وكان غرد عضو الكنيست الصهيوني المتطرف ألموج كوهين عقب المجزرة التي ارتكبت في جنين: "عمل لطيف ومهني في جنين.. استمروا في قتلهم".

وارتكب جيش الاحتلال في جنين الخميس مجزرة، واستشهد فيها عشرة فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 20 من المدنيين العزل.

وجاء قرار تويتر بعد حملة نفذها أنصار الحق الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي تدين تصريحات عضو الكنيست الداعية لقتل الفلسطينيين وتمت إزالة المنشور "لانتهاك قواعد تويتر" وحظر حسابه لاحقا.

جدير ذكره أنه انتخب كوهين للكنيست في شهر نوفمبر، وعمل قبل ذلك في الشرطة "الإسرائيلية" لمدة 11 عامًا في القوات الخاصة، وهو مؤسس ميليشيا مسلحة للمستوطنين لمطاردة الفلسطينيين في الضفة المحتلة.