من هو جاسم البديوي أمين مجلس التعاون الخليجي ويكيبيديا، لا يزال اسم جاسم محمد البديوي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الخليجية، عقب تعينه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفاً للدكتور نايف فلاح الحجرف، والذي تعتبر محطة ومرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لهذا بات اسم جاسم محمد البديوي متصدراً لهذا المواقع ومحركات البحث، لتعرف على سيرته الذاتية ومن هو جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سنوضح لكم في هذه المقالة.

جاسم البديوي ويكيبيديا

جاسم محمد البديوي، أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، تعيينه أميناً عاماً جديداً لمجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من الأول من فبراير/شباط المقبل، خلفاً لنايف الحجرف الذي تنتهي ولايته في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولهذا بات البحث متواصل عن معرفة من هو جاسم محمد البديوي الذي تم اختياره للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير 1968، حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنكلترا في عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتا في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1991.

جاسم البديوي السيرة الذاتية

وفي مقالنا الذي حمل عنوان من هو جاسم البديوي أمين مجلس التعاون الخليجي ويكيبيديا، فقد شغل جاسم محمد البديوي عدة مناصب دبلوماسية والتي سنوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

منصب سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 2022 – 2023

منصب سفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة 2017 – 2022

منصب رئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2017 – 2022

منصب رئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الفترة 2016 – 2022

منصب سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا خلال الفترة 2016 – 2022

منصب سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة 2013 – 2016

منصب نائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية خلال الفترة 2012 – 2013

منصب نائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكتوبر عام 2011.

من هو جاسم البديوي

جاسم البديوي انضم إلى وزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992، وله عدة مشاركات دولية منها، العضوية في وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في مدينة بروكسل فبراير عام 2022.

من هو أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي

مع امين عام مجلس التعاون الخليجي السفير جاسم البديوي والله يوفقك ان شاء الله وتستاهل المنصب 🇰🇼🤲🏻 pic.twitter.com/2cTTQj9cQT — أحمد عبداللطيف الحمدان (@A7madain1) January 29, 2023

من هو جاسم البديوي الأمين العام

وشارك البديوي رئيساً لوفد دولة الكويت في المجموعة الاستشارية للسياسات بين أعضاء مبادرة إسطنبول (ICI) والدول الحلفاء في الناتو الذي نظمه حلف الناتو– الدوحة نوفمبر عام 2016، ورئيس وفد دولة الكويت في مؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي نظمه الاتحاد الأوروبي أكتوبر عام 2016م، ورئيس الوفد الكويتي في منتدى المياه الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية كوريا إبريل عام 2016، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر ال14 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار ديسمبر عام 2015، ورئيس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي الكويتي- الكوري بمركز التجارة العالمي بسيؤول نوفمبر عام 2015.





من هو الأمين العام الجديد لدول مجلس التعاون جاسم البديوي

كما شارك في المؤتمر ال 12 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار نوفمبر عام 2013، وعضو فريق دولة الكويت للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 2003 – 2008، وعضو وفد دولة الكويت للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 1997 – 2000، وعضو وفد دولة الكويت لدى منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة خلال 1997-1999، وعضو وفد دولة الكويت لقمة حركة عدم الانحياز عام 1992.