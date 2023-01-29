حماس تنعى الشهيد السعدي و تؤكد أنّ عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زوال الاحتلال

نعت حركة حماس الشهيد عمر السعدي، الذي استشهد متأثراً بإصابته التي أصيب بها الخميس الماضي، داعية ثوار شعبنا لرفع حالة التأهب لصد عدوان الاحتلال المتصاعد .

و ارتقى الشهيد السعدي متأثرًا بجراح أصيب بها أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال الخميس الماضي دفاعًا عن مدينة جنين ومخيمها أمام المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها تسعة شهداء آخرين.

و قالت حركة حماس في بيانها: "على يد جماهير شعبنا المرابط لمواصلة الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات"، مؤكدة أنّ عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زواله عن أرضنا، واسترداد شعبنا لحقوقه الوطنية كافّة.