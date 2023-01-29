حماس تنعى الشهيد السعدي و تؤكد أنّ عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زوال الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:16 م
29 يناير 2023
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نعت حركة حماس الشهيد عمر السعدي، الذي استشهد متأثراً بإصابته التي أصيب بها الخميس الماضي، داعية ثوار شعبنا لرفع حالة التأهب لصد عدوان الاحتلال المتصاعد .

 و ارتقى الشهيد السعدي متأثرًا بجراح أصيب بها أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال الخميس الماضي دفاعًا عن مدينة جنين ومخيمها أمام المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها تسعة شهداء آخرين.

و قالت حركة حماس في بيانها: "على يد جماهير شعبنا المرابط لمواصلة الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات"، مؤكدة أنّ عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زواله عن أرضنا، واسترداد شعبنا لحقوقه الوطنية كافّة.

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