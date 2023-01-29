بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد 29/1/2023م، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة الزمالك وفيوتشر، والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم، فضلاً عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر وكذلك تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الزمالك مساء اليوم.

بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم

ووفي مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم،

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار، الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو، الهجوم: سيف الجزيرى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وفي اطار مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس ONTIME SPORTS مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويدخل فريق االزمالك المباراة وعينه على تحقيق الفوز واعادة الفريق لسكة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق خاصة في الدوري الذي توج به 2022، وفي محاولة جديدة للمدرب أسامة نبيه لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الزمالك ومواصلة تحقيق معه الانتصارات، خاصة، لذلك قررنا في مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا





بث مباشر الزمالك يلا شوت

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

الزمالك يواجه فيوتشر لتصحيح المسار بالدوري في الظهور الأول لـ "أسامة نبية" #أخبار_ONTime pic.twitter.com/1fKCw3MGBu — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 29, 2023

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت

ويعتبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات، من الترددات التي عليها عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية وقناة ONTIME SPORTS 1 تهتم بجميع أنواع الرياضة، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط مثل معظم القنوات الرياضية الأخرى، ولهذا السبب نالت على إعجاب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، كما وتعد قناة اون تايم سبورت 3، واحدة من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الآن، وهي مصممة لتضم مجموعة من البرامج المتميزة التي تغطي باحتراف أهم الموضوعات والأخبار الرياضية من قبل مجموعة من الرياضيين والإعلاميين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار

الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو

الهجوم: سيف الجزيرى.

مباراة الزمالك بث مباشر بدون تقطيع

وضمن مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم، يمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport1 من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

ويمكن من خلال الرابط التالي ضبط تردد قناة اون تايم سبورت هنـــــــــــــــا

بث مباشر الزمالك وبيراميدز وفيوتشر يلا شوت

ويستضيف نادي الزمالك منافسه فيوتشر اليوم على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعي نادي الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه لتحقيق الفوز والعودة لمسيرة الانتصارات بعد منذ بداية العام الحالي 2023 حيث تعرض لثلاث خسائر وخرج من بطولة كأس مصر

وتقام مباراة الزمالك ضد فيوتشر اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري على أون تايم سبورتس، وجاء تردد قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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ويسعي فيوتشر للعودة لتعويض خسارة نقطيتين في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي التي انتهت بالتعادل 1-1

يذكرأن نادي الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، في حين يحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة .

الزمالك وفيوتشر بث مباشر

ويرغب أسامة نبيه المدير الفنى لفريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب فيوتشر لإثبات وجوده مع الزمالك في أول اختبار له عقب توليه مسؤولية الزمالك بعد إقالة فيريرا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، في حين يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 وبدون أى هزيمة وهو ما يزيد من صعوبة المباراة بالنسبة لفريق الزمالك.

مباراة اليوم 🏹



⚽️ الزمالك 🆚 فيوتشر

🏆 الدوري الممتاز - الجولة الـ 16

🗓️ 29 يناير 2023

🕓 7:00 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/gpFqZ31PyK — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 28, 2023

تردد قناة أون تايم سبورتس ON TIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات