الية السفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين 30 يناير 2023

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة اليوم الأحد عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين (30 يناير).

و أوضحت الهيئة أن السفر يم الاثنين سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/4)، و الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4).

و أكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

و طالبت المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.