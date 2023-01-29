الجهاد الإسلامي تزف شهيدها السعدي وتؤكد أن دماؤه الطاهرة ستزيدنا عزيمة وصموداً

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد29/1/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيدها المجاهد: عمر طارق السعدي (24 عاماً)، أحد مجاهدي كتيبة جنين في سرايا القدس الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين الخميس الماضي.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنّنا إذ نزف المجاهد البطل عمر السعدي الذي التحق برفاقه دربه إخوانه الشهداء، وشهدت له ميادين الاشتباك البطولية في وجه الاحتلال، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة ستزيدنا عزيمة وصموداً، وتصعد من انتفاضة شعبنا التي تضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان".

وقدمت الجهاد في بيانها التعازي لعائلة الشهيد السعدي المجاهدة، وأهلنا في جنين ومخيمها وكتيبتها المباركة التي تمثل طليعة للمقاومة وعنواناً حاضراً للمواجهة مع الاحتلال.

وصباح اليوم، استشهد الشاب عمر طارق علي السعدي (٢٤ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، الخميس الماضي في جنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن الشهيد السعدي هو أحد مؤسسي كتيبة جنين، وباستشهاده يبلغ عدد شهداء الضفة القدس منذ بداية العام الحالي 34 شهيداً، بينهم 20 من مخيم جنين.