تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري، يلعب ريال مدريد الاسباني ، مساء اليوم الأحد29/1/2023م، أمام ريال سوسيداد في الدوري الاسباني ولحساب الجولة الـ19، وعينه على مواصلة الروح الرياضية للفريق خاصة بعد خسارته كأس السوبر الاسباني أمام برشلونة والتي كانت نتائجه سلبية على الريال خلال مبارياته الماضية، لهذا سيكون تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد اليوم مكتمل العناصر بقيادة الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

ومباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد ستكون مقامة على أرضية ملعب ريال مدريد في العاصمة الاسبانية مدريد (سانتياغو برنابيو) بقيادة الحكم الدولي : ماريو ميليرو لوبيز وحكم الفار: سانتياغو خايمي لاتري.

تشكيل ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وستكون مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد معروضة عبر شبكة قنوات بي أن سبورت القطرية صاحبة الحقوق والملكية في عرض مباريات الدوري الاسباني 202/2023م، في العالم العربي، وستكون مباراة ريال مدريد و ريال سوسييداد معروضة على قناة beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق الدولي التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

ويدخل ريال مدريد مباراته أمام ريال سوسيداد عند الساعة الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، بتشكيل هجومي ابرزه بالفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

وقد جاء تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الاسباني على النحو التالي:

حارس المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو – ميليتاو – روديجير – كامافينجا

وخط الوسط: كروس – سيبايوس – مودريتش

وخط الهجوم: فالفيردي- بنزيما – فينيسيوس جونيور