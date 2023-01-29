بالصور المدلل: ممارسات الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء لكنها لن تكسر إرادتهم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل اليوم الأحد 29/1/2023، أنَ الاحتلال الصهيوني يمارس أبشع الجرائم بحق أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، وهذه الممارسات التي تمس النظام الحياتي للأسرى من قطع للكهرباء والمياه على الأقسام في السجون ونقليات متواصلة ومستمرة لن تكسر إرادة أسرانا.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة؛ رفضًا للإجراءات القمعية بحق الأسرى في السجون الصهيونية.

وقال المدلل: "نقف اليوم مساندة لأسرانا الأبطال الذين يتعرضون لهجمة شرسة من الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تشن غضبها وهمجيتها على أسرانا وأسيراتنا داخل السجون الصهيونية".

وأشار المدلل إلى أن الحكومة الصهيونية تجاوزت كل الخطوط الحمراء للإمعان في جرائمها ضد أسرانا، من خلال سياسة التنقلات والعزل للأسرى داخل السجون الصهيونية وحرمانهم من مقتنياتهم الشخصية، وسحب الامتيازات التي حصل عليها الأسرى وتعذيبهم.

وأكد المدلل أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تترك أسرانا داخل السجون الصهيونية فريسةً للاحتلال وأنها مستمرة في الدفاع عن أرضنا ولن تتخلى عن الأسرى داخل السجون وأن سيف المقاومة سيبقى مشرعًا في وجه المحتل، حتى تحرير كل أسرنا من السجون الصهيونية.

ودعا المدلل الشعب الفلسطيني للانتفاض في وجه هذا العدو الصهيوني؛ لوقف هذه الممارسات والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والدولية الوقوف عند مسئولياتها تجاه جرائم الاحتلال.

وحمّل المدلل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم التي ترتكب ضد أسرانا داخل السجون الصهيونية، مؤكداً بأن جرائم الاحتلال ضد أسرانا وأبناء شعبنا لن تزيدنا إلا إصرارًا على استمرار المقاومة حتى تحرير كل الأسرى والأسيرات.

جدير بالذكر أن وحدات القمع الصهيونية اقتحمت أمس عدة أقسام في سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"النقب"، ونكّلت بالأسرى ونقلت عدد منهم إلى الزنازين، بدعوى احتفالهم بعملية القدس البطولية.





















