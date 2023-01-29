بالصور استشهاد أحد مؤسسي كتيبة جنين عمر السعدي متأثرًا بإصابته في عدوان جنين

أعلنت مصادر محلية، استشهاد الشاب عمر السعدي اليوم الأحد 29/1/2023، متاثراً باصابته في عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على مخيم جنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فاستشهد الشاب عمر طارق علي السعدي (٢٤ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، الخميس الماضي في جنين.

ويعتبر السعدي أحد مؤسسي كتيبة جنين.

وارتقى قبل أيام 9 شهداء بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وارتكاب جريمة بشعة بحق المواطنين.

وباستشهاد السعدي يبلغ عدد شهداء الضفة القدس منذ بداية العام الحالي 34 شهيداً، بينهم 20 من مخيم جنين.













