الإعلام العبري : استشهاد سوري بعد إصابته بالرصاص خلال محاولته التسلل من الجولان

أعلن مراسل قناة ريشت كان العبرية اليوم الأحد 29/1/2023 عن استشهاد سوري وإصابة آخر في الحدث على الحدود مع الجولان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان قواته رصدت رجلين مسلحين عبرا الخط الحدودي من جهة الأراضي السورية، واقتربا من السياج في جنوب الجولان .

واضح الجيش أن قوة الجيش هرعت للمكان في إجراءات لإلقاء القبض عليهما وأصابتهما، نقلا لتلقي العلاج ن ليعلن في وقت لاحق عن استشهادهما .

ويشار إلى أن التسلل يأتي بعد يوم من التوتر في الأراضي الفلسطينية ، وخاصة بعد عملية إطلاق النار البطولية في القدس ليبتعها عملية أخرى في سلوان كرد على جريمة الاحتلال التي اقترفها في جنين والتي أدت لاستشهاد 9 شهداء .