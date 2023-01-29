اليوم بدء التسجيل للحــج في قطاع غزة ..تعرف على الشروط وآلية التسجيل

أعلن مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة، عادل صوالحه اليوم ، عن بدء التسجيل للحج في قطاع غزة للعام 2023 اليوم الأحد 29/1/2023 ، حيث إن التسجيل سيكون من خلال الشركات المراد السفر من خلالها .

وقال صالحة خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن شروط التسجيل أن يكون المسجل حاملاً للهوية الفلسطينية ذات الرقم الوطني وليس الهوية التعريفية ، بالإضافة إلى أن يكون المسجل لم يسبق له الحج ، وأن يكون حاصلاً على جواز سفر .

وبين صالحه أن 525 حاجاً من المتبقين من القرعة الأخيرة ولم يتمكنوا الحج العام الماضي بسب شروط كورونا ، بمنع كبار السن فوق 65 عاماً خشية على حياتهم ، معتبراً أن هؤلاء الحجاج لن يخضعوا للقرعة المتوقع إجراءها ، موضحاً أن العدد المتوقع حجهم العام الحالي 2508 حجاج من قطاع غزة بعد إجراء قرعة للمسجلين.

وأوضح صالحة أنه يشترط على الحجاج المسجلين دفع 1500 دينار أردني لتثبيت الحجز ويتم دفعها في البنوك .

ورفض صالحة الحديث عن السعر النهائي للحج ، حيث قال " يصعب التنبؤ بتكاليف الحج وخاصة أنه لم يتم بعد الاتفاق بشأن حجز السكن والمواصلات ، مبيناً أن سعر الحج العام الماضي بلغ 3400 دينار

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، أعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج لهذا العام 2023، لقطاع غزة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد المقبل 29/1/2023.

ودعا البكري المواطنين الراغبين في التسجيل للتوجه لشركات ومكاتب الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من الوزارة في مناطق سكناهم، والتي يرغب المواطن السفر من خلالها مصطحبين صورة عن بطاقة الهوية الرقم الوطني مثبت بها عنوان السكن.

وأكد أنه بناءً على توجيهات رئيس حكومة الله محمد اشتية، بادرت الوزارة بالعمل المبكر بموسم الحج لتحقيق الخدمات للحجاج، والمحافظة على الإنجازات التي حققتها في المواسم السابقة. وأشار البكري إلى أن لجنة الحج والعمرة بالوزارة بالمحافظات الجنوبية وضعت بعض الشروط والتعليمات للتسجيل، من أهمها ألا يكون سبق للراغب في التسجيل الحج في أعوام سابقة.

وذكر أن اللجنة أعدت نظاماً جديداً هذا العام، يهدف إلى منح فرص أكبر لكبار السن والمرضى بإعطائهم نقاط عند التسجيل، وكذلك للمسجلين كل عام ليستفيدوا من عدد السنوات التي سجلوها. وأوضح أن القرعة ستكون حسب المناطق المحلية وعدد سكانها، حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.