التجمع الإعلامي يقاطع المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين ويطالب بانتخابات عاجلة

أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الأحد 29/1/2023، مقاطعته للمؤتمر الاستثنائي الذي تعقده نقابة الصحفيين في رام الله اليوم بالتزامن بين رام الله وغزة، واصفةً إياه أنه منحرف عن أهدافه التي أعلن عنها في وقت سابق بين الأطر الفلسطينية ومؤسسة فلسطينيات والهيئة المستقلة لحقوق للإنسان.

وأشار التجمع إلى وجود عديد التجاوزات القانونية التي أقرت بوجودها الهيئة المستقلة في بيانها يوم 26 يناير، وغياب المبادئ والأعراف النقابية المعمول بها، سيّما إجراء تعديلات واسعة على نصوص ومواد النظام الداخلي واعتمادها دون إقرارها من الهيئة العامة للنقابة ونشرها على الوقع الرسمي للنقابة على أنها القانون الداخلي للنقابة، وكذلك رفض الأمانة العامة نشر سجل أعضاء النقابة حتى ساعة إصدار البيان.

وأكد على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفقاً للنظام والقوانين المرعية والمتبعة لنؤكد على أن ما يقوم به القائمون على النقابة يرسخ حالة الانقسام الموجودة في الجسم الصحفي باعتبار أن ما يجري هو إمعان في التفرد بالنقابة التي من المفترض أن تكون جسماً نقابياً يشارك فيه كافة الصحفيين الفلسطينيين ولا تستأثر به جهة سياسية واحدة.

وشدد التجمع الإعلامي على أن كل ما يتمخض عن المؤتمر الاستثنائي غير ملزم للصحفيين وفاقد للأهلية القانونية والنقابية.

وجدد التجمع الإعلامي الدعوة لتشكيل لجنة من كافة الأطر والكتل للإشراف على النقابة لمدة عام واحد من أجل التجهيز لانتخابات نزيهة وشفافة، واعتبار أن القائمين الآن على النقابة فاقدو الشرعية لأنهم لم يأتوا عبر صندوق الانتخابات.

ودعا، لتشكيل لجنة عضويات مهنية تشارك فيها الهيئات الحقوقية في فلسطين ونقابة المحامين لغربلة سجل أعضاء النقابة ومنح العضويات لكل من يستحقها.