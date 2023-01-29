مستوطنون يعربدون في الضفة ويحرقون ويحطمون منزلين في ترمسعيا شمال رام الله

تشهد اعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة تزايداً في أعمال التخريب ، حيث أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، منزلا ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأقدم عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على إغلاق شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق مركبة، وامتد الحريق منها إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.

وكان غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان أكد أن الليلة الماضية سجلت 144 اعتداءً المستوطنين جنوب نابلس، حيث حطم مستوطنون 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.