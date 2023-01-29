أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية- سعر الذهب عيار 21

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29/1/2023، استقراراً في سوق التعاملات المالية في الفترة الصباحية، تزامناً مع استقرار أسعار الذهب بشكل عالمي، حيث يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن الذي يعتمد عليه المواطنون في حياتهم في ظل التغيرات الاقتصادية التي تربكهم.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب اليوم في السعودية، الذي يشهد استقراراً في كل البلاد.

سعر أونصة الذهب اليوم 1927 دولار هبوط 0 $

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 232.33 61.95

سعر جرام الذهب عيار 22 212.97 56.79

سعر جرام الذهب عيار 21 203.29 54.21

سعر جرام الذهب عيار 18 174.25 46.47

سعر جرام الذهب عيار 14 135.53 36.14

سعر أونصة الذهب بيع 7,226.25 1,927.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,230.00 1,928.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2023/01/29

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 255.56 68.15

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 609.87 162.63

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,208.12 322.16

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,951.57 520.42

جنية الذهب 8ج عيار 22 2,044.50 545.20

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,230.37 594.76

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,388.35 636.89

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,744.18 1,265.11

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,056.96 1,881.86

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,696.23 985.66

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,356.32 1,961.69

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,779.13 3,141.10

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 23,511.79 6,269.81

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,785.73 742.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 233,956.22 62,388.32

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 117,187.20 31,249.92

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2023-01-29 232.33 212.97 203.29 174.25

2023-01-28 232.33 212.97 203.29 174.25

2023-01-27 232.69 213.30 203.61 174.52

2023-01-26 234.62 215.07 205.29 175.97

2023-01-25 233.54 214.07 204.34 175.15

2023-01-24 232.69 213.30 203.61 174.52

2023-01-23 232.21 212.86 203.18 174.16

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2023/01/29

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 207.97 249.17

عيار 21 198.29 239.88

عيار 18 169.25 233.49