فصائل المقاومة تحذر الاحتلال: المساس بالأسرى له تداعيات خطيرة داخل وخارج السجون

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد 29/1/2023، الاحتلال "الإسرائيلي" أن أي محاولة للمساس بأسرانا البواسل ستكون لها تداعيات داخل السجون وخارجها.

ويتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لهجمة صهيونية شرسة، حيث تقتحم إدارة السجون أقسام السجن وتجري تنقلات عديدة للأسرى، وتعيث فساداً بمقتنياتهم وتعتدي عليهم، فضلاً عن الإهمال الطبي المتصاعد.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، على أن ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم.

وشددت على أن هذا العدوان الفاشي والعنصري هو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة وحصدت أرواح بها المغتصبين الصهاينة.

وأكدت، أن قيام قوات الاحتلال باقتحام السجون والاعتداء على الأسرى وحرق خيامهم لن يفت في عضد أسرانا الأحرار، وأسرانا الأبطال هم تاج رؤوسنا وتحريرهم على رأس أولويات المقاومة التي قطعت على نفسها وعد التحرير الذي بات قريباً بإذن الله.