سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأحد 29/1/2023 بالإضافة الي عيار24 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، أسعار الذهب تشهد انخفاضاً وارتفاعاً بين الفينة والاخرى متأثراً بسعر الذهب في العالم ، الذي يشهد هذه الايام ارتفاعاً في ظل انخفاض الدولار الأمريكي ، فريق "فلسطين اليوم الاخباري" في هذه المقالة طرح الأسعار الجديدة التي جاء خلال تعاملات اليوم في الأسواق وما عليكم الان هو المتابعة حتى الوصول إلى نهاية المقالة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأحد 29/1/2023

عيار 21 في سوريا : شراء: 365,000 .....مبيع: 368,000

حلب عيار 21 : شراء :365,000 ...... مبيع": 368,000

إدلب عيار 21 : شراء: 368,000 ..... مبيع: 370,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 29/1/2023

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 403,429 شراء 402,857

عيار 22 بيع 369,810 شراء 369,286

عيار 21 بيع 353,000 شراء 352,500

عيار 18 بيع 302,571 شراء 302,143

عيار 14 بيع 235,333 شراء 235,000

عيار 12 بيع 201,714 شراء 201,429

الاونصة بيع 12,546,629 شراء 12,528,857

الجنيه الذهب بيع 2,824,000 شراء 2,820,000

الكيلو بيع 403,428,571 شراء 402,857,143





الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 155,801 ليرة $62.01

سعر الذهب عيار 22 142,819 ليرة $56.84

اسعار الذهب عيار 21 136,329 ليرة $54.26

اسعار الذهب عيار 18 116,853 ليرة $46.51

سعر الذهب عيار 14 90,884 ليرة $36.17

سعر الذهب عيار 12 77,901 ليرة $31.00

اسعار أوقية الذهب 4,845,415 ليرة $1,929

اسعار جنيه الذهب 1,090,634 ليرة $434.08

اسعار كيلو الذهب 155,801,140 ليرة $62,010





متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849

20 يناير 155,765 136,298 116,826 90,863 77,883

19 يناير 156,283 136,751 117,214 91,165 78,141



