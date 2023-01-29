سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأحد 29/1/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
29 يناير 2023
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سعر الذهب عيار 21  في سوريا اليوم الأحد 29/1/2023 بالإضافة الي عيار24 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، أسعار الذهب تشهد انخفاضاً وارتفاعاً بين الفينة والاخرى متأثراً بسعر الذهب في العالم ، الذي يشهد هذه الايام ارتفاعاً في ظل انخفاض الدولار الأمريكي ، فريق "فلسطين اليوم الاخباري" في هذه المقالة طرح الأسعار الجديدة التي جاء خلال تعاملات اليوم في الأسواق وما عليكم الان هو المتابعة حتى الوصول إلى نهاية المقالة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب عيار 21  في سوريا اليوم الأحد 29/1/2023

عيار 21 في سوريا : شراء: 365,000 .....مبيع: 368,000

حلب عيار 21 : شراء :365,000 ......  مبيع": 368,000

إدلب عيار 21  : شراء: 368,000 ..... مبيع: 370,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 29/1/2023

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 403,429 شراء 402,857

عيار 22       بيع 369,810 شراء 369,286

عيار 21       بيع 353,000 شراء 352,500

عيار 18       بيع 302,571 شراء 302,143

عيار 14       بيع 235,333 شراء 235,000

عيار 12       بيع 201,714 شراء 201,429

الاونصة        بيع 12,546,629 شراء 12,528,857

الجنيه الذهب   بيع 2,824,000 شراء 2,820,000

الكيلو   بيع 403,428,571 شراء 402,857,143

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الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 155,801 ليرة $62.01

سعر الذهب عيار 22  142,819 ليرة $56.84

اسعار الذهب عيار 21 136,329 ليرة $54.26

اسعار الذهب عيار 18 116,853 ليرة $46.51

سعر الذهب عيار 14  90,884 ليرة   $36.17

سعر الذهب عيار 12  77,901 ليرة   $31.00

اسعار أوقية الذهب     4,845,415 ليرة       $1,929

اسعار جنيه الذهب      1,090,634 ليرة       $434.08

اسعار كيلو الذهب      155,801,140 ليرة    $62,010

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 يناير       155,799     136,328     116,851     90,883       77,900

27 يناير       155,758     136,292     116,821     90,859       77,879

26 يناير       156,013     136,514     117,011     91,008       78,006

25 يناير       157,283     137,626     117,964     91,749       78,642

24 يناير       156,578     137,009     117,436     91,338       78,289

23 يناير       156,044     136,541     117,035     91,026       78,022

22 يناير       155,704     136,244     116,780     90,828       77,852

21 يناير       155,699     136,240     116,776     90,825       77,849

20 يناير       155,765     136,298     116,826     90,863       77,883

19 يناير       156,283     136,751     117,214     91,165       78,141

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