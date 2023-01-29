أحداث كاملة.. نتائج عرض رويال رامبل 2023 Royal Rumble، انطلق يوم أمس السبت حلقات ومقاطع فيديو لأحداث للمصارعة " target="_blank">رويال رامبل 2023، التي تخص فريق ذا بلودين، حيث بدأت المجموعة بعرض أحداث ومقاطع عن هذه المصارعة من يوم الاثنين الماضي، إلى حد يوم أمس السبت، حيث شارك في حلبات المصارعة مصارين ومصارعات من أجل الاستعداد للمواجهات الأولى المقبلة، التي سيتم افتتاح مهرجان المصارعة بها، وهي ما يطلق عليها "المعركة اللكية للرجال"، لذا سننش تقرير بعنوان، نتائج عرض رويال رامبل 2023، لنلخص ما حدث من مواجهات ليوم أمس السبت.

بالفيديو ملخص ونتائج عرض رويال رامبل 2023

بالفيديو ملخص ونتائج عرض رويال رامبل 2023، دارت العديد من المواجهات في رويال رامبل، حيث تقابل العديد من أبطال المصارعة على الحلبة وبدأ الكل يستعد لمواجهة خصمه واقصائه من البطولة، إنه في المواجهة الأولى "المعركة الملكية للرجال" قام شيمس بإقصاء ذا مين، وكما أقصى دور ماكنتير كاريون كروس، بينما أقصى غونتر اكزفيير وودز، كما قام بروك ليسنر بإقصاء أنجيلو دوكينز وتشاد جابل، بينما قام بوبى لاشلى بإقصار بروك ليسنر، وسيث رولينز أقصى بارون كوربن، كما قام شيمس يقوم بإقصار اوتيس، وبقي كل المشاركين يحاولون اقصاء خصومهم إلى أن فاز بالمعركة الملكية، كودى رودس، ابقوا معنا على المتابعة لننشر لكم نتائج عرض رويال رامبل 2023 الجولة الثانية.

ملخص ونتائج عرض رويال رامبل 2023 فيديو وصور

ملخص ونتائج عرض رويال رامبل 2023 فيديو وصور، أما المواجهة الثانية من بطولة رويال رامبل 2023، حملت عنوان حلبة الظلام، حيث تنافس بطلان من أبطال المصارعة وظل التنافس مستعر بين البطلين إلى أنه في نهاية المطاف تغلب براى وايت على لويس انجلس نايت، وبهذا انتهت المرحة الثانية من نتائج رويال رامبل 2023، أما المواجهة الثالثة حملت عنوان بطولة السيدات لعرض الرو، حيث أقدمت بيانكا بلير في الوز على اليكسا بليس، أما المواجهة الرابعة، وهي المعركة الملكية للنساء بقي التنافس بين المتصارعات يشتد إلى أن فازت المصارعة ريا ريبلى في اللقاء، أما في المواجهة الخامسة بعنوان، البطولة العالمية بلا منازع، فقد فاز رومان رينز على كيفين اوينز.

موعد عرض رويال رامبل 2023

موعد عرض رويال رامبل 2023، للذين يبحثون عن، توقيت وموعد عرض رويال رامبل 2023، عرض رويال رامبل 2023 Royal Rumble حيث تم عرض المباريات في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية مباشرةً من فجر اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023.