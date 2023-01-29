اتحاد موظفي الأونروا: غداً إضراب شامل في المدارس

أعلن اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عن إضراب شامل غداً الاثنين 29/1/2023.

وأوضح الاتحاد، أن الإضراب سيكون في جميع مرافق الوكالة ومدارس ومكاتب صحة البيئة ومشغلي الآبار والسائقين والفورمنية وعمال البطالة في مكاتب صحة البيئة وعدم فتحها لأيّ كان.

ويأتي الإضراب ضمن الخطوات الاحتجاجية التي بدأها الاتحاد، لمطالبة إدارة الأونروا بتنفيذ مطالب الموظفين.

وكان الاتحاد، أعلن بدء الفعاليات الاحتجاجية بتعليق العمل في جميع مؤسسات "الأونروا".

وجاءت هذه الخطوات، ضمن قرار اتخذه المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في مناطق عمليات الوكالة الخمس في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن، احتجاجاً على وقف إدارة الوكالة لرئيس اتحاد الموظفين في الضفة عن العمل نتيجة إجراءات نقابية ومطلبية…

ويطالب الموظفون، تحسين ظروف المعيشة ومطالب نقابية فقامت إدارة الوكالة بإيقاف رئيس الاتحاد عن العمل.

ويدعو الموظفون، إدارة الوكالة بالتراجع الفوري فوراً عن هذا الإجراء لأنه إذا لم يكن هناك أمان وظيفي لرئيس اتحاد فاين سيكون الأمان الوظيفي للآخرين وبالتالي هذه خطوة احتجاجية أولى من اتحادات الموظفين في مناطق عمليات الوكالة الخمس وإن لم تستجب إدارة الوكالة سيكون هناك تصعيد آخر.