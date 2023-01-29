اعتقالات بعد مداهمة قرى ومدن في الضفة المحتلة واقتحام منازل المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد 29/1/2023، قرى ومدن الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وافاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت الاسير المحرر راشد بشار عيسى زعاقيق (22 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت قبل شهرين عن الشاب زعاقيق عقب اعتقاله لمدة عامين.

أسماء المعتقلين:

١. جهاد هاني أبو هنية- عناتا شرق القدس

٢. قصي أحمد داري- القدس

٣. عدي أحمد داري- القدس

٤. محمد علي داري- القدس

٥. رامي ناصر محيسن- القدس

٦. محمد صهيب عطون- القدس

٧. حذيفة إياد عطون- القدس

٨. المحرر راشد بشار زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل