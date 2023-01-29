طالع أبرز قرارات "الكابينت" بعد عمليتي القدس

قرر المجلس الأمني المصغر “الكابينت" في نهاية جلسته مساء أمس السبت 28 يناير 2023، تسريع المصادقة على إغلاق منزل عائلة منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم في أسرع وقت ممكن.

كما قرر الكابينت، توسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على أكبر قدر من أراضي المواطنين.

واعتد الكابينت قراراً ينص على سحب الهويات "الإسرائيلية" من عائلات منفذي العمليات الفدائية، إذ سيتم النظر غداً في طرح مشروع قانون على "الكنيست" يتعلق بهذا الأمر، إضافة إلى سحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات الشهداء.

كما قرر الكابينت في ختام جلسته، منح رخص حمل السلاح لآلاف "الإسرائيليين" لتسليح أكبر عدد ممكن منهم في هذه المرحلة.

ووافق الكابينت على مواصلة السماح بدخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إضافة إلى تعزيز وجود جيش و"الاحتلال"، ناهيك عن السماح بتوسيع دائرة الاعتقالات وجمع السلاح من الفلسطينيين.