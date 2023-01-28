أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023 للبيع والشراء، شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد قفزة ملحوظة في تعاملات اليوم الأحد 29 يناير 2023، مقارنة بتعاملات يوم أمس السبت، على الرغم من انخفاض المعادن النفسية في الأسواق العالمية، إذ سنخصص في هذه المقالة أسعار الذهب عيار 21، و24 و22، و18 في الأسواق السعودية لليوم الأحد، بعد أن زاد البحث عنها عبر المواقع والصفحات المختصة من قبل السعوديين.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية، يعتبر الذهب من عيار 21 هو الأكثر طلبا ومبيعاً وشراء في الأسواق السعودية، لكونه الأنسب للمواطنين الباحثين عن اقتناء وادخار المعدن الأصفر، حيث يبحث السعوديون في المملكة عن سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023، بعد أن شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023 للبيع والشراء، ارتفاعاً وانخفاضا متسارعين، حيث قفز سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأحد ووصل إلى 203.69 ريال (54.26 دولار) مقابل 205.76 ريال (54.80 دولار) عن يوم أمس السبت.

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كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء

كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء، وشهدت شاشات التداول المحلية والسعودية، ارتفاعاً على سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023، حيث وصل إلى 174.59 ريال (46.51 دولار) مقابل 174.21 ريال (46.41 دولار)، عن تعاملات يوم أمس السبت، بينما سجل سعر جنيه الذهب في السعودية اليوم الأحد 1630 ريالا (434.08 دولار) مقابل 1626 ريالا (433.18 دولار) عن يوم أمس.

سعر غرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأحد

سعر غرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأحد، كما يجد أصحاب محال الذهب في السعودية طلباً على الذهب عيار 24، وهو معفي من الضرائب في السعودية، حيث صعد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 232.78 ريال (62.01 دولار) مقابل 232.27 ريال (61.88 دولار) عن يوم أمس السبت 28 يناير 2023، وبذلك تكون قد نشرت لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يناير 2023 للبيع والشراء.