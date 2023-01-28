5 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم السبت28/1/2023م، إصابة عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جنوب مدينة نابلس.

وبحسب "الهلال الأحمر"، أن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.

وتشهد مدن الضفة الفلسطينية حالة من الغليان والتوتر، أثر توغل آلة البطش "الإسرائيلية" في دمنا أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة ومخيم جنين وأخرها المجزرة المرتكبة، والتي أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحي.

يشار إلى أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الـ24ساعة الماضية، ارتفاعاً في معدلاتها، كرد طبيعي على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين أول أمس والتي أوقعت عدداً من الشهداء والعشرات من الجرحي، ومن أبرز هذه العمليات عملية القدس أمس الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.