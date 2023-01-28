"عرين الأسود" تُعلن مسؤوليتها استهداف حاجز حوارة العسكري

أعلنت مجموعات"عرين الأسود"، مساء اليوم السبت28/1/2023م، مسؤوليتها استهداف معسكر حوارة العسكري وحاجز حوارة بصليات من الرصاص.

وقالت "عرين الأسود" عبر تلغرام :" بعون الله تم إستهداف معسكر حوارة العسكري وحاجز حوارة اليوم السبت ٢٨/١/٢٠٢٣ الساعه ٢٠٥٥ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك وانسحب جُند العرين بسلام".

وخلال الساعات الـ24ساعة الماضية، شهدت عمليات إطلاق النار ارتفاعاً في معدلاتها، كرد طبيعي على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين أول أمس والتي أوقعت عدداً من الشهداء والعشرات من الجرحي، ومن أبرز هذه العمليات عملية القدس أمس الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.

يشار إلى أن مدن الضفة الفلسطينية تشهد حالة من الغليان والتوتر، أثر توغل آلة البطش "الإسرائيلية" في دمنا أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة ومخيم جنين وأخرها المجزرة المرتكبة، والتي أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحي.