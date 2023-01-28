د. الهندي: قرارات نتنياهو تهدف لتهدئة الرأي العام الصهيوني وشعبنا مستعد لكل الاحتمالات

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، رئيس دائرتها السياسية د. محمد الهندي اليوم السبت 28 يناير 2023، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم أمام العدوان "الإسرائيلي"، ومصمم على مواجهته في كل المدن الفلسطينية، متوقعاً أن ترد "إسرائيل"، على عملية القدس البطولية، وشعبنا مستعد لكافة الاحتمالات.

وشدد د. الهندي في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن قرار تسليح المستوطنين في الضفة والقدس لا يُخيف الفلسطينيين، مبيناً أن قرارات رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو الأخيرة تهدف لتهدئة الرأي العام الصهيوني.

كما أكد د. الهندي، أن الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يستسلم أمام العدوان "الإسرائيلي"، وعملية القدس يوم أمس التي أودت بحياة 8 صهيانة، جاءت ردا على العدوان والجرائم المتواصلة.

ودعا د. الهندي، الشعب الفلسطيني لأن يكون على أتم الجهوزية للقيام بواجباته وهو الدفاع عن أقصانا ومقدساتنا، مضيفا: "عندما يكون هناك هدوء من المقاومة تمارس (إسرائيل) عمليات الهدم وتزيد من عملياتها الإجرامية ضد شعبنا".

وأكد أن الاحتلال الصهيوني، يستخدم كل أدوات العنف ليستسلم الشعب الفلسطيني، لكن الفلسطينيين لن يستسلموا له أبداً، متابعا: "شعبنا لا يمكن أن يستسلم أمام العدوان الإسرائيلي، ومصمم على مواجهته في كل زمان ومكان".

وأشار د. الهندي، إلى أن فصائل المقاومة وجدت لأن "إسرائيل" تحتل أرض فلسطين، والمستقبل لشعبنا الفلسطيني، مضيفاً: "القضية الفلسطينية ليست لها حل سياسي، فـ (إسرائيل) لم تعطِ منظمة التحرير الفلسطينية أي شيء".

وهدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت 28/1/2023م، بالرد على عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين إصابة آخرين، أمس الجمعة.

وقال "نتنياهو" في مستهل جلسة "الكابينت الإسرائيلي": "ردنا سيكون قويا وسريعا ودقيقا، من يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه وكل من يساعده".

وأضاف:" سنقوم بإغلاق منازل منفذي العمليات ونسعى لتدميرها بإجراءات عاجلة".