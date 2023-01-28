"نتنياهو" مهددًا : ردنا على عملية القدس سيكون قويا وسريعا ودقيقا

هدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت 28/1/2023م، بالرد على عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين إصابة آخرين، أمس الجمعة.

وقال "نتنياهو" في مستهل جلسة "الكابينت الإسرائيلي":" ردنا سيكون قويا وسريعا ودقيقا، من يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه وكل من يساعده".

وأضاف:" سنقوم بإغلاق منازل منفذي العمليات ونسعى لتدميرها بإجراءات عاجلة".

وبين رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه سيطرح على "الكابينت"الليلة إجراءات إضافية لمكافحة "الإرهاب"، زاعماً أن هذه الحكومة ستعمل بحزم وقوة ضد "الإرهاب"

يشار إلى أن الشهيد خيري علقم (21 عاماً) نفذ عملية إطلاق نار بطولية في مدينة القدس المحتلة، مساء أمس الجمعة 27/1/2023م، أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم إصابات حرجة.