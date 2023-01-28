الحركة الوطنية الأسيرة تهدد: الاعتداء على أسرانا في السجون لن يمر دون حساب

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم السبت28/1/2023م، أن الاعتداء على أسرانا بالذات في سجون عوفر ومجدو والنقب والدامون لن يمر دون حساب.

وشددت الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتنا في مواجهة هذا العدوان المستمر، داعية جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أسراهم، ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

🔘 بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

ضمن سياسة خلط الأوراق التي يسعى لتطبيقها الوزير الصهيوني الحاقد "بن جفير"، والتي تستهدف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، وكذلك الأسرى في سجون الاحتلال، قامت إدارة سجون الاحتلال بعزل عدد من الأسرى، واتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد من الأسرى والأسيرات بدعوى احتفالهم بعملية الأمس.



وبناءً عليه، نود التأكيد على ما يلي:

أولًا: نُعَزِّي شعبنا عمومًا، وأُسَر الشهداء في مجزرة جنين خصوصًا بشهدائنا الأبرار، ونسأل الله أن يتقبلهم في جنات الخلد.



ثانيًا: إن الاعتداء على أسرانا بالذات في سجون عوفر ومجدو والنقب والدامون لن يمر دون حساب.



ثالثًا: الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتنا في مواجهة هذا العدوان المستمر.



رابعًا: ندعو جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أسراهم، ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.



الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى

الحرية لأسرى الحرية

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

السبت 6 رجب 1444هـ

الموافق 28 يناير 2022م