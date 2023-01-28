جيش الاحتلال يعلن وقوع عملية إطلاق نار تجاه مطعم قرب أريحا

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت28/1/2023م، أن عملية إطلاق نار وقعت قرب مطعم عند "مفرق ألموج" قرب مدينة أريحا في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن فلسطيني وصل إلى مطعم قرب "مفرق ألموج" قرب أريحا، وأطلق الرصاص وانسحب بسيارته من المكان دون وقوع إصابات"، لافتاً إلى أن الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذ.

وخلال الساعات الـ24ساعة الماضية، شهدت عمليات إطلاق النار ارتفاعاً في معدلاتها، كرد طبيعي على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين أول أمس والتي أوقعت عدداً من الشهداء والعشرات من الجرحي، ومن أبرز هذه العمليات عملية القدس أمس الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.