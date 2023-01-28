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الشهيد خيري علقم .. أذاق برصاصه علقمًا لعدوٍ مرتعش
06:37 م 28 يناير 2023
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الخان الأحمر .. يواجه خطر التهجير الإسرائيلي من جديد
25 يناير 2023
جيش الاحتلال في المرتبة اـ 18 عالميًا .. دول عربية وإسلامية تتفوق على الاحتلال
10 يناير 2023
اسرى قضوا أكثر من 35 عامًا في سجون الاحتلال
08 يناير 2023
من هو الأسير كريم يونس
05 يناير 2023
12 عملاً مقاوماً خلال 2022 .. الحصيلة "31" قتيلاً إسرائيليا"
22 ديسمبر 2022
أم ناصر أبو حميد أيقونة التضحية والعطاء، ومداد عائلة خزانها ثورة لا تنضب
21 ديسمبر 2022
الأسرى خلال عام 2022 .. بيانات وأرقام
21 ديسمبر 2022
فلسطين بالأرقام .. 2022 عام المقاومة بامتياز
20 ديسمبر 2022
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انفوجرافيك "وكالة فلسطين اليوم" في الذكرى الـ27 ..من هو الدكتور فتحي الشقاقي؟
26 أكتوبر 2022
بالصور
انفوجرافيك فلسطين اليوم" "سرايا القدس" من الحجر إلى الصاروخ والطائرة
05 أكتوبر 2022
انفوجرافيك "وكالة فلسطين اليوم" انطلاقة الجهاد .. انطلاقة بلون الدم
03 أكتوبر 2022
انفوجرافيك "فلسطين اليوم" الحدث الجلل الذي هز "إسرائيل" الهروب من سجن جلبوع
05 سبتمبر 2022
بالصور
"انفوجرافيك" فلسطين اليوم: احصائية شهداء فلسطين
03 سبتمبر 2022
انفوجرافيك "فلسطين اليوم" من هو الأسير خليل عواودة
01 سبتمبر 2022
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