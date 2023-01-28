أسهل خطوات ضبط تردد قناة اليرموك الأردنية 2023 الجديد- قيامة عثمان

خطوات ضبط تردد قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات ، وعلم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذا التوقيت بوجود عمليات بحث بشكل واسع في العديد من دول المنطقة العربية في سبيل الوصول إلى هذه الخطوات التي تمكنهم من ضبطته على الرسيفر بكل اريحية تامة وما يميز هذه القناة أنها تعكف وبشكل دوري على تحديث مسلسلات وبرامجها كما وزارد نسبة متابعيها في السنوات الأخيرة لا سيما مع عرض مسلسل قيامة عثمان التركي وهو الان في موسمه الرابع .

جاءت هذه المقالة التي نتحدث بها حول تردد قناة اليرموك الأردنية 2023 بجودة HD بعد أن لاحظنا وجود اهتمام واسع وكبير على محركات البحث الالكترونية لا سيما محرك جوجل الشهير ، كما ارفقنا بين ايديكم خطوات ضبط التردد على الرسيفر وكل ما عليكم الآن هو المتابعة الكاملة حتى الوصول إلى السطر الأخير .

تعريف قناة اليرموك الأردنية

كما ونشير في هذه الفقرة إلى تعريف مبسط حول قناة اليرموك وهي تعد قناة فضائية أردنية إخبارية متنوعة تم تأسيسها عام 2012 كما وتبث بشكل مجاني وعلى مدار الساعة أي أربعة وعشرون ساعة بدون توقف ويصل ترددها على معظم الدول العربية .

وبعد هذا التعريف المبسط حولل قناة اليرموك الأردنية ، وضعنا لكم ابرز البرامج التي تعرضها وتحقق نسب مشاهدات بالملايين ، وهي تقوم بين الحين والأخر في تجديدها وتحديثها وهي التالي:

برامج قناة اليرموك الأردنية 2023

ويمكن لكم الان التعرف على برامج ومسلسلات قناة اليرموك الأردنية التي تعرضها عبر شاشتها المميزة حيث تذيع مسلسل قيامة أرطغرل (المؤسس عثمان) ومسلسل كوت العمارة كما وتبث الفضائية برنامج علامات_الساعة، مع د محمد طعمة القضاة .

ونكمل معكم تقديم برامج قناة اليرموك ، ومنها سيرة المصطفى للدكتور علي الصلابي ، وسلسلة التفسير، لبسام جرار ، العودة إلى الطبيعة ويدره الصحفي سمير الحلو ، ومسلسل التغريبة الفلسطينية ، وبرنامج بيتكم عامر ودعاء جبر.

وأيضًا ، تمتلك استوديو اليرموك الذي يذيعانه كل من الصحفي عمر عياصرة وينال فريحات ، وبرنامج دين ودنيا، مع د أحمد نوفل، وبرنامج أعرف عدوك للمذيع سلطان العجلوني .

قناة اليرموك الأردنية على الفيسبوك

وعبر هذا الرابط (هنــــــــــــا ) يمكن لكم الانتقال إلى حساب قناة اليرموك الأردنية على الفيسبوك وفيما يلي تردد القناة حيث يمكن ضبطه بكل سهولة .

تردد قناة اليرموك الأردنية الجديد HD 2023

وفيما يلي تردد قناة اليرموك الأردنية الجديد على النايل سات بجودة عالية HD وهو التالي :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

معدل الرمز: 27500

وفي نهاية المقالة التي عكف الفريق على كتابتها حول احدث تردد قناة اليرموك الاردنية Yarmouk TV الجديد 2023 على النايل سات ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .