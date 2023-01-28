مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم السبت 28-1-2023

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم السبت الموافق 28-1-2023 على يلا شوت وقنوات بي ان سبورت الرياضية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن كامل التفاصيل فيها يتعلق بهذه المباراة التي تأتي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الاسباني الممتاز ، وبدأ الجمهور الكريم من حول العالم من اجل مشاهدتها والتعرف على الفائز.

ونقدم بين ايديكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر حيث رصدنا عمليات بحث بمئات الالاف على محرك جوجل الشهير في الوقت التي تسبق عرض هذه المباراة كما وقمنا في هذه السطور بوضع تشكيلة فريق البرشا التي يواجه بها نظيره في هذه المواجهة .

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم

وعبر هذا الرابط هنــــــــــــا يتم مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر بجودة HD وبدون تقطيع حيث تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية .

ويعلق على هذه المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت العراق ، المعلق الرياضي خالد الحدي، ولقد وضعنا لكم بطافة تعريفية عن مباراة برشلونة وجيرونا وهي التالي .

بطاقة مباراة برشلونة ضد جيرونا

البطولة الجولة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة موعد المباراة الدوري الاسباني الأسبوع 19 05:15 مساءا بتوقيت مصر beIN Sports Premium 1 خالد الحدي إستادي مونتيليفي 28-01-2023

بث مباشر برشلونة الآن HD

وفي هذه الفقرة ارفقنا لكم تشكيلة فريق برشلونة التي سيواجه بها نظيرها جيرونا وهي التالي: إذ أنه جاء في خط الدفاع كل من اللاعب: بالدي ـ بيكيه ـ جارسيا ـ بيليرين

وفي خط الوسط كل من: بوسكيتس- دي يونج ـ بيدري، كما وجاء في خط الهجوم كل من: فاتي ـ ليفاندوفسكي ـ ديمبيلي. أما في حراسة المرمى فقد يضم اللاعب: تير شتيجن ، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة .

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كما وارفقنا لكم تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر نايل سات beIN Sports 1 وهي على النحو التالي: التردد: 11084 ، والاستقطاب: أفقي، ومعامل ترميز: 27500، وتصحيح الخطأ: 6/5 .

أما على القمر الصناعي عرب سات beIN Sports 1 فقد جاء تردده على النحو التالي: التردد: 12379، الاستقطاب: أفقي، معامل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 6/5. والان يمكن لكم من ضبط هذا التردد وبالتالي مشاهدة المباراة بكل اريحية تامة .

ونشير إلى أن فريق برشلونة وقبل هذه المواجهة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة ، بينما جيرونا المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة ، لذلك يحرص فريق الرشا من خلال هذه المباراة على الفوز للحفاظ على صدارته .