لجنة الأسرى تعد برنامجاً عاجلاً لمساندة الأسرى في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم السبت 28/1/2023، تحضراتها المستمرة لإعداد برنامج عاجل لمساندة الأسرى في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة بحق الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي.

وأوضح منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وسنعدُّ برنامجًا عاجلاً ومسانداً للأسرى.

وأوضح، أن اللجنة أرسلت رسائل عاجلة إلى المؤسسات الدولية في قطاع غزة، حملت فيها المسؤولية الكاملة لما يحصل في سجون الاحتلال.

وشدد على أن بن غفير سيندم على اقتحام السجون بهذه الطريقة، فالأسرى ليسوا ضعفاء وسيكونون سندًا وعوناً لهم.

ويواجه الأسرى في سجون الاحتلال حملة اقتحامات وتنكيل في عدة سجون وهي عوفر ومجدو والنقب، فيما تقوم مصلحة السجون بنقل بعض الأسرى إلى الزنازين.