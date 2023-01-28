السلطة تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد في الضفة والقدس وتحذر من تدهور الأوضاع

حملت السلطة الفلسطينية اليوم السبت 28/1/2023، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في الأوضاع الميدانية، محذرةً من تدهور الأوضاع بسبب الاستمرار بهذا النهج التصعيدي.

ودعت السلطة، في اجتماع لها بقيادة رئيس السلطة محمود عباس، إلى إلزام حكومة الاحتلال بوقف أعمالها أحادية الجانب، عبر المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية.

وأكد المجتمعون على أهمية الاستجابة العاجلة للدعوة للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.