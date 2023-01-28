عودة خدمات "مايكروسوفت" بعد توقفها مؤقتاً

عادت بعض خدمات مجموعة "مايكروسوفت" للعمل مجدداً بشكل تدريجي، بعد أن واجهت بعض الخدمات بينها أداة العمل التعاوني "تيمز" وخدمة المراسلة "أوتلوك"، عطلا على نطاق واسع قبل أيام في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلة في إعدادات الشبكة، على ما أعلنت المجموعة على تويتر.



وبعد نحو ثلاث ساعات على صدور الإشارات الأولى، قالت شركة مايكروسوفت على تويتر؛ إنها "ألغت" عملية تحديث الإعدادات الأخيرة التي تسببت بالمشكلة، وفقا للشركة.



وكتبت المجموعة: "نراقب عودة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي، ويبلغ بعض العملاء عن تراجع" الاضطرابات.