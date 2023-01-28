الطاقم القانوني لهيئة الأسرى في القدس يدخل حالة الطوارئ القسوى لمتابعة الاعتقالات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومنذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم السبت، أن طاقمها القانوني في القدس يعمل ضمن حالة طوارئ مكثفة، وذلك لمتابعة الاعتقالات الكثيفة والمتصاعدة، في اعقاب العملية الفدائية التي نفذها الشهيد البطل خيري علقم.

وأوضحت الهيئة أن الاعتقالات تتم بطريقة عشوائية انتقامية، حيث تجاوزت ال ٥٠ حالة اعتقال منذ مساء امس وحتى هذه الساعة في القدس لوحدها.

وأضافت الهيئة "سيتم عرض المعتقلين المقدسيين الذين تمّ اعتقالهم ليلة الأمس على مايسمى محكمة الصلح الاحتلالية مساء الليلة السبت، وتحديداً بعد الساعه السادسة والنصف، علماً أن المعتقلين الذين يحتجزون في مراكز الشرطة والتحقيق في القدس والمتابعين من قبل طاقمنا القانوني هم:

1. حسين قنبر

2. روبين علقم

3. أحمد علقم

4. محمد أبو دياب

5. حمزة علقم

6. ثائر علقم

7. أمير علقم

8. بكر سلامة

9. محمد سلامة

10. احمد سلامة

11. جهاد سلامة

12. صباح سلامة

13. عوني زياد عوني علقم

14. ايوب موسى محمد عباسي

15. اياد ابراهيم فهمي سلامة

16. ادم حمدي ابو رموز

17. سفيان نضال نتشة

18. مصعب عملة

19.. ام الشهيد

20. اسلام علقم

21. زين الدين علقم

22. خالد عبد الرحمن

23. علي سلايمة

24. أمير سلايمة

25. عبد الرحمن أبو عصب

26. مصعب أبو تايه

27.محمد عليوات