فيديو لحظة تنفيذ عملية اطلاق النار في سلوان في القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:28 م
28 يناير 2023
عملية سلوان (3).jpeg
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لحظة تنفيذ العملية في سلوان

 

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