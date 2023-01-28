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فيديو لحظة تنفيذ عملية اطلاق النار في سلوان في القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:28 م
28 يناير 2023
لحظة تنفيذ العملية في سلوان
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