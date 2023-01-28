"الكابينت" يجتمع الليلة في مقر "الشاباك" وليس الكرياه...لهذا السبب !

كشفت صحيفة يديعوت اليوم السبت28/1/2023 أن ما يسمى بالمجلس الوزراء السياسي الأمني "الكابينت " سيعقد اجتماعاً في تمام الساعة 20:00 في مقر الشاباك وليس في الكرياه.

وقالت الصحيفة ان سبب انعقادها في مقر الشاباك بسبب التظاهرات بالقرب من الكرياه.

ويشار الى انه من المقرر أن يعقد المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا مساء اليوم السبت؛ لمناقشة قرارات فورية اتخذتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقب العملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في تصريح له عقب عملية القدس، إنه "بعد الاجتماع مع الأجهزة الأمنية اتخذنا قرارات فورية عقب العملية، إذ سنعرضها للمصادقة عليها في جلسة الكابينيت مساء السبت، وندعو المواطنين إلى عدم أخذ القانون بأياديهم".

وأضاف:" "هذه من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة، قلوبنا مع عائلات الجرحى والقتلى.

ويشار الى ان عملية القدس أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 أخرين بعد تنفيذ الشهيد خيري علقم.